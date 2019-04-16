Bayraklı'nın gençleri Harvard'da sunum yapacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geri dönüşüm projesi üreterek, Bayraklı'yı Amerika'da temsil edecek öğrencileri ağırladı. Başarılı gençleri tebrik eden Sandal, öğrencilerin Harvard'ta sunum yapabilmeleri için destek sözü verdi.

Bayraklı'nın gençleri Harvard'da sunum yapacak
16 Nisan 2019 Salı 11:03

Liseli öğrenciler Emir Akdaşçı ve Ege Özlem, çimento üretimi sırasında açığa çıkan karbondioksit gazından soğutucu sistem yapan proje geliştirdi. İki başarılı öğrencinin ortak projesi hem doğa dostu olma hem de geri dönüşüm özelliğiyle bilim insanlarının dikkatini çekti. Geçtiğimiz yıl farklı katkı maddeleriyle çimento üretimi projesi tasarlayan Bayraklılı öğrenciler, bu yıl ise; asıl amacı geri dönüşüm olan karbondioksit gazını soğutucu sisteme dönüştüren proje geliştirdi. Projelerini (International Journal of Arts & Sciences) uluslararası bilim konferansına sunan iki arkadaş, Harvard, Kanada Mc Gill, Kanada Ryerson ve MIT Teknoloji Enstitüsü gibi dünyanın en önemli üniversitelerinden davet aldı.

Tam destek sözü

Sunum yapmak için Harvard Üniversitesi'ni tercih eden Bayraklı'nın başarılı gençleri Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Projelerini anlatan öğrencilere tam destek sözü veren Başkan Sandal, öğrencilerin eğitimleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Yoğun karbondioksit çıkan her yerde üretilip, kullanılabilecek bir sistem geliştiren gençler sunumlarının ardından başarılı görülmeleri halinde burs kazanacak ve Harvard'da eğitim alabilmenin de kapılarını aralayacak.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #Başkan Serdar Sandal #harvard #sunum
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