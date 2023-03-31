Bayraklı'nın kitap kafelerine öğrenci akını!

Hizmete açtığı Kitap Kafe'lerle çocukları ve yetişkinleri kitap okumaya teşvik eden Bayraklı Belediyesi, Kütüphane Haftası boyunca yüzlerce öğrenciyi ağırladı. İstedikleri kitaba en kolay şekilde ulaşmanın keyfini yaşayan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde masallar okudu, kütüphanelerin önemi konusunda bilgiler aldı. Başkan Serdar Sandal, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplara ulaşımını kolaylaştırmak ve okumaya teşvik etmek için çalışıyoruz" dedi.

Bayraklı'nın kitap kafelerine öğrenci akını!
31 Mart 2023 Cuma 11:45

Eğitim yatırımlarıyla fark yaratan Bayraklı Belediyesi'nin, sosyal tesisler içinde hayata geçirdiği Kitap Kafe'ler öğrencilerin ilgi odağı oldu.  Kütüphane Haftası boyunca yüzlerce öğrenci belediyenin kitap kafelerini ziyaret ederek kitap okuma ve ders çalışma imkanı buldu. Ömer Özkan İlköğretim Okulu'nun öğrencileri de Masal Saati dersini kitap kafede yaptı. Öğretmenleri eşliğinde masal kitaplarını okuyan öğrenciler, kütüphanelerin önemi konusunda da bilgilendirildi. Öğrenciler, Başkan Sandal'a eğitime desteklerinden ve kitap kafe uygulamalarından dolayı teşekkür etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Bir yandan okul öncesi eğitim kurumlarımızda geleceğin başarılı bireylerini yetiştirirken, diğer yandan kitap kafelerimiz ile toplumun her kesimine okuma alışkanlığı kazandırıyoruz" dedi.

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