Bayraklı'nın öğrencileri geleceğe hazırlanıyor

Eğitim alanındaki yatırımları ve başarılarıyla fark yaratan Bayraklı Belediyesi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim görecek yeni öğrenciler için kurum kabul sınavı yaptı. İki aşamalı sınavın ilkine 900 öğrenci katılırken başarılı olan öğrencilerin önümüzdeki aylarda ikinci sınava alınacağı belirtildi. Başkan Serdar Sandal, "Ülkemizin aydınlık bireylerini yetiştirmek için Bayraklı'nın gençlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı'nın öğrencileri geleceğe hazırlanıyor
28 Mart 2023 Salı 08:31

Yetiştirdiği başarılı öğrencilerle eğitime büyük katkı sağlayan Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi önümüzdeki eğitim öğretim yılı için çalışmalarını sürdürüyor. 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi için yeni sezonda da 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıflara alım yapılacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da ücretsiz eğitim alacak öğrenciler, iki aşamalı kurum kabul sınavı ile eğitim alacak. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk sınava 900 öğrenci katılırken, başarılı olan öğrenciler için ikinci sınav haziran ayında yapılacak. Öğrenciler, ücretsiz eğitim fırsatı hakkında detaylı bilgiye 0232 935 0 335 numaralı telefondan ulaşabilecek.

GENÇLERİMİZİ HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİZ

Eğitime verilen desteklerle öğrencilerin okul öncesinden üniversiteye kadar her zaman yanında olduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Katılımcı demokrasiye, üretime ve dayanışmaya dayalı eğitim modelimizle geleceğin bireylerini yetiştiriyoruz. Bayraklı'nın çocuklarına ücretsiz eğitim imkanı tanırken, hayallerindeki okullarda eğitim almalarının da kapılarını aralıyoruz. Çocuklarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Önceliğimiz olan eğitim alanında her zaman gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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