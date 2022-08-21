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Bayraklı sokaklarına 62 bin metrekare asfalt serimi

Bayraklı Belediyesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesiyle ilçenin ihtiyaç duyulan sokaklarında yürüttüğü çalışmalar kapsamında 5 mahallede asfalt serimi tamamlandı

Bayraklı sokaklarına 62 bin metrekare asfalt serimi
21 Ağustos 2022 Pazar 17:30

Bayraklı'da başlatılan yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği sürüyor. Vatandaşların yaşam standartlarını artırmak, kullanım olanaklarını iyileştirmek ve ilçeye modern görünüm kazandırmak için zamanla bozulan yollar yenileniyor. Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON ekipleri, ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt serimi, yama, kilit parke, bordür döşeme işlemleri yapıyor. Bu kapsamda bu yılın ilk 8 ayında 5 mahallede yürütülen çalışmalarda ekipler, Yamanlar, Doğançay, Fuat Edip Baksı, Adalet ve Bayraklı Merkez Mahallesi'nde bozulan yollara 62 bin metrekarelik asfalt serimi gerçekleştirdi. Osmangazi Mahallesi'nde yol yenileme çalışmaları devam ederken; Adalet, Emek, Gümüşpala, Fuat Edip Baksı ve Merkez Mahallesi'nde asfalt seriminin devam edeceği belirtildi.

24 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'yı daha modern, çağdaş ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için her alanda çalışıyoruz. İlçemizi güzel görünümlü, güvenli ve daha yaşanabilir hale getirmek öncelikli görevimiz. Bayraklı'ya desteklerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyemize Bayraklılılar adına teşekkür ediyorum. İhtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarımızda çalışmalarımız sürecek" dedi.


 

Etiketler; #izmir #bayraklı
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