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Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi'ne internetten kayıtlar başladı

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde ücretsiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları için internetten ön kayıtlar başladı

Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi'ne internetten kayıtlar başladı
12 Temmuz 2022 Salı 11:11

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunda kurs görecek öğrencilerini seçiyor. Hayallerindeki lise ve üniversitelere hazırlanmak isteyen 7-8-11-12. sınıf öğrencileri sınavlara hazırlık sınıfları için 27 Temmuz'a kadar "www.bayrakli.bel.tr" internet adresi üzerinden ön kayıt yaptırabilecek. YKS sonuçları açıklandıktan sonra mezun durumunda olan öğrenciler için de daha ileri bir tarihte online başvuru imkanı tanınacak. 21 sınıf ve bin öğrenci kapasiteli merkezde her yıl olduğu gibi LGS ve YKS'ye hazırlanmak isteyen öğrencilere sınav sonrası tercih aşamasında rehberlik hizmeti de verilecek. Merkezde bir de psikolog görev yaparak, öğrenci, öğretmen ve aile ilişkilerine destek olacak. Ayrıca her öğrenci ile ilgilenen bir akademik danışman, yıl boyunca öğrencinin akademik durumunu değerlendirip, yönlendirmeler yapacak. Bayraklı sınırları içindeki 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine ücretsiz servis hizmeti, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik de ring seferleri ile ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Başvuranlar arasında düzenlenecek sınavla, yeni dönemde eğitim görecek öğrenciler belirlenecek. Detaylı bilgiye 0232 935 03 35 telefon numarasından ulaşılabilecek.

EŞİT, NİTELİKLİ, KAZANDIRAN EĞİTİM


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "'Eşit, nitelikli ve kazandıran eğitim' sloganıyla bu alanda tüm imkanlarımızı Bayraklı'nın geleceği için seferber ediyoruz. Tek düşüncemiz çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. Bu kapsamda özel eğitim kurumlarını aratmayan imkanları, eğitim kadrosu ve standartlarıyla çocuklarımıza LGS ve YKS'ye hazırlık kursları veriyoruz. Sınav öncesi olduğu gibi sınav sonrası da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Önümüzdeki dönemde eğitim almak isteyen tüm öğrencilerimizi sosyal etkinlik merkezine kayıt olmaya davet ediyoruz" diye belirtti.

Etiketler; #izmir #bayraklı #sosyal etkinlik merkezi
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