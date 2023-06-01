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Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu

İZMİR'de Bayraklı Tüneli'nde, 3 gün önce seyir halindeki TIR'da çıkan, 31 kişinin dumandan etkilendiği yangının, motor kısmında, elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi

Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu
01 Haziran 2023 Perşembe 14:49

Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden, A.Ö.'nün kullandığı kompresör yüklü 35 TKD 58 plakalı TIR'da, 29 Mayıs günü saat 11.00 sıralarında, Bayraklı Tüneli'nden geçerken yangın çıktı. Alevler, TIR'ın dorsesini sardı, tünelin içi dumanla doldu. Ekipler, tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Karşıyaka yönünden gelen araçlar, trafik ekipleri tarafından yan yola yönlendirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken; bir yandan da tüneldeki dumanı tahliye etti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi. Tüneldeki araçlarında mahsur kalanlar, tahliye edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü. Tüneldeki duman da tahliye olunca, bölgedeki ulaşım yaklaşık 3 saat sonra normale döndü. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 31 kişi ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler de tamamlandı. Yangının, TIR'ın motor kısmında elektrik aksamından çıktığı belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bayraklı #izmir
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