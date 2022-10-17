Bayraklı'ya dev park

Bayraklı genelinde yeşil alan oranını artırmak ve modern park alanları yaratmak için projeler üreten Bayraklı Belediyesi; Osmangazi’ye, 3 bin metrekarelik yeni bir park kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Sandal “Yarınlara daha yeşil bir çevre ve daha çağdaş yaşam alanları bırakmak için mücadelemiz sürecek” dedi” dedi

Yerel seçimlerden bu yana Bayraklı’nın farklı noktalarında 15 yeni parkın yapımını tamamlayan Bayraklı Belediyesi, Osmangazi Mahallesi’nde yeni bir sosyal donatı alanı yaratmak için çalışmalara başladı. 617/5 sokakta yaşama geçirilecek park alanı, toplam 3 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Proje tamamlandığında, Bayraklı 2 bin 45 metrekare yeni yeşil alana kavuşmuş olacak. Projenin içerisinde, yürüyüş yolları, oyun grupları ve spor aletleri de yer alacak. Modern peyzaj çalışmaları da park alanına estetik bir görünüm kazandıracak.

“YARINLARA DAHA YEŞİL BİR ÇEVRE BIRAKACAĞIZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yarınlara daha yeşil bir çevre ve daha çağdaş yaşam alanları bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan mevcut park ve yeşil alanlarımızın bakım, onarım ve yenileme işlemlerini yaparken bir yandan da ilçemize yeni parklar ve sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. Bu kapsamda Osmangazi’de çalışmalarını sürdürdüğümüz park projemizi de kısa sürede tamamlayıp, hizmete sunmayı hedefliyoruz. İlçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.



