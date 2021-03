Bayraklı'ya dev park yapılacak

Bayraklı Belediyesi ilçeye yeşil alanları geniş, modern görünümlü parklar kazandırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Smyrna Lions Kulübü ile yapılan iş birliği kapsamında Osmangazi Mahallesi'ne 3 bin 739 metrekarelik yeni park kazandıracak.

Bayraklı Belediyesi, Smyrna Lions Kulübü iş birliğiyle Osmangazi Mahallesi 647 sokakta yeni bir park inşa edecek. Toplam 3 bin 739 metrekarelik dev proje alanına sahip parkın bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlandı. Sürdürülebilir peyzaj planlama yaklaşımıyla 330 metrekarelik alanda da yoğun çalı grubu bitkileri kullanıldı. Alana ayrıca yaşı 2 asırlık 2 adet zeytin ağacı ile 40 adet de gelişmiş gölge ağacı dikilecek. Su isteği az ve orta düzeyde olan bitkilerin kullanımına özen gösterilen park projesinde, çok çeşitli aktivitelerin yapılabileceği 500 metrekarelik bir de meydan yer alıyor. Geniş yürüme yolları ve çok sayıda oturma alanı bulunacak yeni park, tamamlandıktan sonra bölgenin önemli ihtiyacını karşılayacak.

11 YENİ PARK 54 REVİZYON

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen park çalışmaları çerçevesinde son iki yılda ilçeye 11 yeni park kazandırıldı, toplam 54 park da yenilendi. İlçeye 30 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıran ekipler, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 47 bin fidan, 26 bin de mevsimlik çiçek dikti. Ayrıca park zeminlerine 13 bin 500 metrekarelik kauçuk döşendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda da 42 parka yeni oyun grubu ve spor aleti montajı yapıldı.

YENİ PARKLAR GELECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da yaşayan her vatandaşımız her şeyin en güzeline layık. Yeni parklarımızla bir yandan çocuklarımıza yeni oyun alanları oluştururken bir yandan da gelecek kuşaklara daha yeşil bir Bayraklı bırakmak için kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırıyoruz. İlçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.