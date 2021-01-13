Bayraklı'ya iki yeni çocuk parkı

Bayraklı Belediyesi, Körfez ve Doğançay Mahallelerinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçeye 2 yeni çocuk oyun alanı kazanırdı. Bölgenin ihtiyacına yanıt verecek yeni parklar, aileleri ve çocukları mutlu etti

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Körfez Mahallesi son durağa yeni bir park kazandırıldı. 7383/4 sokakta inşa edilen park 350 metrekarelik alan üzerine kuruldu. Arazinin eğimli olması nedeniyle parkın etrafı tel çitlerle çevrildi. Park alanı içinde, çocukların güvenle oynayabilecekleri 150 metrekarelik bir çocuk oyun alanı tasarlanarak zemin; kauçukla kaplandı. Park, üç kaydıraklı bir oyun grubu, salıncak ve tahterevalli montajı gerçekleştirilerek çocukların kullanımına sunuldu.

Ayrıca Doğançay Mahallesi'ndeki Durmuş Ali Dede Türbesi içinde de 150 metrekarelik kauçuk zeminli bir oyun alanı oluşturuldu. Uzun yıllardır türbeye gelen vatandaşların kullandıkları rekreasyon alanının yanında çocuklar da hoşça vakit geçirebilecekleri, modern bir oyun alanına kavuştu. Yeni oyun gruplarının montajı tamamlanarak park kullanıma açılırken, alanda çiçeklendirme ve çevre düzenleme çalışmaları ise sürüyor.

BAYRAKLI HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

Pandemi ve deprem felaketine rağmen belediye olarak tüm çalışmalara aralıksız devam edildiğini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her mahallemize imkanlarımız dahilinde ne gerekiyorsa, ne ihtiyaç varsa en güzelini, en iyisini yapıyoruz, yapacağız. Çünkü Bayraklı halkı her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.