Bayraklı'ya yeni kent meydanı

Bayraklı’ya büyük ve modern bir Kent Meydanı kazandırmak isteyen Bayraklı Belediyesi, Smyrna Yeni Kent Meydanı Projesi için teknik çalışmalarını hızlandırdı. Smyrna Meydanı ile Hakan Uysal Caddesi arasındaki 17 bin metrekarelik alanda, söküm ve düzenleme işlemleri başladı. Başkan Sandal “İzmir’in kalbi Bayraklı’ya, kentin en büyük meydanını kazandıracağız” dedi

Bayraklı Belediyesi tarafından sürdürülen Smyrna Yeni Kent Meydanı Projesi için teknik çalışmalar hızlanırken, proje alanında kalan park ve spor sahalarında söküm işlemleri başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir’in en büyük ve en modern kent meydanını Bayraklı’ya kazandıracaklarını belirtti. Smyrna Kent Meydanı Projesi, Smyrna Meydanı ile Zabıta Müdürlüğü Binası’nı da kapsayan 17 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek. 2 bin metrekarelik tören alanı, modern kent mobilyaları, peyzaj düzenlemeleri, etkinlik alanları ile İzmir’in en modern kent meydanlarından biri yaratılacak. Projenin devamında, Bayraklı’nın en işlek merkezi konumundaki Sevgi Yolu ve bağlantılı sokaklar da baştan sona yenilenecek. Ayrıca meydana açılan cadde ve kavşaklar modernize edilecek. Smyrna ören yerinin görünürlüğü ve tanınırlığı artırılacak.

“BAYRAKLI’YA DEĞER KATACAK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir’in kalbi konumundaki Bayraklımızda, törenleri yapabileceğimiz bir kent meydanımızın olmaması büyük eksiklik. Bu sorunu ortadan kaldırmak için hazırladığımız Smyrna Yeni Kent Meydanı Projesi kapsamında ön hazırlıklarımızı başlattık. Kısa süre içinde, projenin hayata geçmesi için çaba sarf ediyoruz. İzmir’in en modern kent meydanını yaratarak, Bayraklı’nın sosyal ve kültürel değerini artırmayı planlıyor, tarihi güzelliklerimizi daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.