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Bayraklı'ya yeni park! Yeşil alan da var, futbol sahası da

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki yeşil alan düzenlemelerine bir yenisini daha ekliyor. Bayraklı Körfez Mahallesi’ne semt sakinlerinin nefes alıp, spor yapabileceği bir park alanı kazandırılıyor

Bayraklı'ya yeni park! Yeşil alan da var, futbol sahası da
13 Eylül 2021 Pazartesi 12:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı’ya yeni bir park kazandırmak için çalışmalara başladı. Körfez Mahallesi’nde yaşayan bölge sakinlerinin ve gençlerin istekleri doğrultusunda projesi hazırlanan park, toplam 8 bin 300 metrekarelik alanda kurulacak.

Futbol sahası da var

4 bin 300 metrelik yeşil alandan oluşacak parkta 40 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde futbol sahası, bir adet çocuk oyun alanı, gölgelikli ahşap oturma alanları ve yürüyüş yolları olacak. Bölge halkının yeşilin tadını çıkartıp dinlenebileceği, çocukların oyun oynayacağı, gençlerin ve her yaştan bireyin spor yapacağı parkın yapımına önümüzdeki günlerde başlanıyor. 9 ayda tamamlanacak park, 6 milyon 374 bin liraya mal olacak. Parktaki yeşil alanlara üretici kooperatiflerinden temin edilen İzmir’in  doğal florasına uygun ağaç ve çalı türleri dikilecek.

Etiketler; #bayraklı #bayraklı park #izmir
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