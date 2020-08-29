Bayraklı'ya yeni taziyeevi

Bayraklı Belediyesi, ilçeye yeni bir taziyeevi daha kazandırıyor. Bu kapsamda Onur Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, projenin kısa sürede tamamlanıp, bölge halkının kullanımına sunulacağını söyledi.

Onur Mahallesi'nde inşaatı süren taziyeevinde çalışmalar son aşamaya geldi. 7371 sokak No: 164/A'daki yeni merkez, 2 katlı olarak tasarlandı. 250 metrekare büyüklüğündeki taziyeevinin içinde mutfak, çay ocağı, benmari (sıcak yemek servisi ekipmanı), kadın-erkek tuvaletleri ve depo bulunuyor. 100 kişi kapasiteli taziyeevine ayrıca bölgede yaşayan vatandaşların istekleri doğrultusunda sedir oturma grupları yerleştirilecek. Son rötuşların ardından, taziyeevi kullanıma sunulacak.

Talepleri dikkate alıyoruz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri önemle dikkate alıyoruz. İmkanlarımız dahilinde ihtiyaçlara yanıt verebilecek, modern ve donanımlı taziyeevleri açmayı planlıyoruz. Onur Mahallemizdeki taziyeevi de bunlardan biri. Pandemi sürecinde de çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, kısa süre sonra projeyi tamamlayacak. Taziyeevini bölge halkının kullanımına açacağız" dedi.