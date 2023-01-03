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Bayraklı'ya yeni yaşam merkezi

Bayraklı'nın farklı noktalarında hizmete açtığı sosyal tesislerle vatandaşlar için yeni yaşam alanları yaratan Bayraklı Belediyesi, Cengizhan'da Ekrem Akurgal Parkı içindeki sosyal tesisin yapımını tamamladı. Kafeterya ve restoran olarak hizmet verecek olan tesis, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak

Bayraklı'ya yeni yaşam merkezi
03 Ocak 2023 Salı 11:24

Bayraklı Belediyesi, Cengizhan Mahallesi'ndeki Ekrem Akurgal Parkı içinde hizmete açacağı sosyal tesisin yapımını tamamladı. Kafeterya ve restoran olarak ilçe sakinlerine hizmet verecek olan tesis 170 metrekare kapalı alana sahip olacak. 68 metrekarelik teras kısmı ve 120 metrekarelik bahçe alanına sahip olan tesis içinde erkek, kadın ve engelli kullanımına uygun tuvaletler de yer alacak. Vatandaşlar, kaliteli gıda ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilecek. Tesis içerisinde bir de Kitap Kafe yer alacak. Bayraklı'nın sosyal yaşamına renk katacak yeni yaşam alanı, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

"HER ŞEY BAYRAKLI İÇİN"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Vatandaşlarımızın huzur içinde, keyifle vakit geçirebilmeleri için, ilçemizin farklı noktalarında yeni sosyal tesisler açıyor, yeşil oranı yüksek park alanları yaratıyoruz. Cengizhan'daki sosyal tesis de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapımı tamamlanan merkezlerimizden bir tanesi. İlçe sakinlerinin kaliteli gıdaya, uygun fiyatlarla ulaşacağı tesisimizi yakın zamanda kullanıma açacağız. Her şey Bayraklı için! İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Etiketler; #bayraklı #izmir #haber
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