Bayraklı'yı dünyaya tanıtacaklar

Almanya'da yaşayan Türk iş adamlarından oluşan heyet Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'den gelen heyette, Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, Eurogıda Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Celal İrgi, Dr. Süleyman Yüksel, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Turizmci Bahattin Kaya, Mobilyacı Veli Tüfekçi, Eğitimci Ali Kopan, Dr. Osman Sirkeci ve Türk Alman İşverenler Birliği Başkanı gıda sektörü temsilcisi Remzi Kaplan hazır bulundu.

İş birliği yapacağız

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Türk iş adamlarımızın ülkelerine yatırım yapmak istemeleri çok güzel. Önümüzdeki projelerde iş birliği yaparak Bayraklı'yı dünya kenti yapmak istiyoruz. Eğitim odaklı, kent estetiğini önemseyen bir anlayışla projelerimizi hayata geçirmek ve başka bir Bayraklı yaratmak istiyoruz. Topluma bir söz vererek bu koltuğa geldik ve verdiğimiz sözlerin de arkasındayız. Kentsel dönüşümden, sosyal ve kültürel işlere, sağlıktan, eğitime kadar her alanda yapılması gerekenler var ve bize düşen hep daha iyisini yapmak" dedi.





Kardeş şehir

Bayraklı'nın Avrupa ile ilişkilerinde köprü görevi görerek, üzerlerine düşeni yapmak istediklerini belirten heyet başkanı iş adamı Remzi Kaplan, projelere destek olabileceklerini söyledi. Almanya'dan Bayraklı'ya bir kardeş şehir anlaşmasına öncülük yapacaklarını belirten siyasetçi Özcan Mutlu da, "Bayraklı'ya en kısa sürede Almanya'dan bir kardeş şehir kazandıralım" dedi. Bahattin Kaya da, Avrupa Birliği projeleriyle neler yapılabilir, nerelere başvurulup, ne tür projeler geliştirilebilir gibi konularda ve Avrupa ile olan iletişimde somut olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Almanya'da çok dilli anaokullarının bulunduğunu ve bunun bir örneğinin doğru adımlarla Bayraklı'da da hayata geçirilebileceğini dile getiren eğitimci Ali Kopan ise "Çocuklarımızın şans eşitliğini sağlayarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla ve nitelikli hizmetlerle bunu başarabiliriz" diye konuştu.