Bayraklı'yı kanunlar ile yeniden inşa edeceğiz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kanun neyi gerektiriyorsa, uygulamaktan kaçınmayın. Biz çalışan personelimizin arkasındayız. Hep beraber yeni bir Bayraklı inşa edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 1-7 Ağustos tarihleri arasında, bu yıl 63'üncüsü kutlanan Zabıta Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Kızılay için kan bağışında bulunan zabıta ekipleri, Sevgi Yolu'nda esnafa karanfil dağıttı. Osmangazi hizmet binasında etkili iletişim, ikna psikolojisi ve beden dili konularında eğitim alan ekipler, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile de bir araya geldi. Başkan Sandal, "Kanun neyi gerektiriyorsa, uygulamaktan kaçınmayın. Biz çalışan personelimizin arkasındayız. Hep beraber yeni bir kent inşa edeceğiz" dedi.



Kan bağışı

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, zabıta haftasını yapılan bir dizi etkinlikle kutladı. Farkındalık yaratmak ve kan bağışına dikkat çekerek ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen zabıta memurları, Sevgi Yolu'ndaki Kızılay kan merkezinin mobil aracında kan bağışında bulundu. Daha sonra esnafı ziyaret eden Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürü Murat KOÇAK ve ekibi, vatandaşlarla sohbet ederek karanfil dağıttı.

Etkili iletişim semineri

Zabıta ekipleri karanfil sürprizinin ardından esnafı anlamak, daha iyi iletişim kurmak, yapıcı ve kalıcı çözümler üretebilmek için Osmangazi hizmet binasında düzenlenen iletişim eğitimine katıldı. İnsan ilişkileri uzmanı Görkem Başaran tarafından etkili iletişim, ikna psikolojisi ve beden dili konuları hakkında eğitim semineri verildi.

Herkese eşit olacağız

Müdürlük personeli Zabıta Haftası kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile de kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Tüm ekibin haftasını kutlayan Başkan Sandal, "Sizlerle birlikte olmak bizim için de onur verici. Sizlerle ilgili son bir kaç aydır aldığımız bilgiler bizleri mutlu ve memnun ediyor. Burada bence asıl önemli olan şey başkanlığın ve bürokrasinin ortaya koyduğu irade. Bu irade net ve düzgün olursa, sahadaki arkadaşlarımız da o kadar rahat ve o kadar net olur. Şundan emin olun görevinizin başındayken; nereye giderseniz gidin, işleminiz neyse, kanuna uygun bir halde ise, hiç bir Allah'ın kulu sizi o görevi yapmaktan alıkoyamaz. Kamu görevi neyse arkadaşlar girip, gereğini yapıp çıkacak. Tamamına eşit muamele yapacağız. O konuda rahat olun. Biz çalışan personelimizin arkasında duracağız. Siz bizim dışarıya açılan yüzümüzsünüz. Bütün siyasal yaşamımda da ömrümde de hep doğrunun ve haklının yanında oldum. Hiç geri adım atmadım" diye konuştu.

Mümkün olduğunu herkese göstereceğiz

Zabıtalardan kanunun hükmettiği maddeleri uygulamalarını, adil, adaletli ve anlayışlı olmalarını isteyen Başkan Sandal, "Gittiğiniz esnafın siyasal görüşüne bakmayın, inancına bakmayın kimliğine bakmayın. İnanıyorum ki, doğru işlerle Bayraklı'yı hep beraber başka bir kent yapacağız. Hedefimiz belli; çağdaş, modern, yaşanabilir, çocukların parklarda oynayabildiği, caddesiyle sokağıyla meydanı ve sosyal donatı alanlarıyla yeni bir kent inşa edeceğiz. Mümkün değil diyenlere de bunun nasıl mümkün olduğunu hep beraber göstereceğiz. Bize inanın! Biz size güveniyoruz. Her doğru işinizde yanınızda olacağız. Tam tersi negatif bir şey varsa da karşınıza geleceğiz. Tekrar zabıta haftanızı kutluyorum ayrıca aileniz ve sevdiklerinizle birlikte iyi bayramlar diliyorum" dedi.