Bayraklı zabıtası yılbaşı denetimi yaptı

Bayraklı Belediyesi, yeni yıl öncesi vatandaşların eğlenmek için tercih ettiği işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda eğlence mekanlarında ruhsat, belge ve hijyen kontrolü gerçekleştirildi. Kurallara uymayan işletmeler uyarıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Toplumun huzuru, sağlığı ve güvenliği için denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi

Bayraklı Kaymakamlığının koordinesinde Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bayraklı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı’da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarını denetledi. Yıl boyunca market, manav, pastane, fırın ve gıda üretimi yapan işletmelerde güvenilir gıda için kontroller gerçekleştiren ekipler, vatandaşların yılbaşında sorun yaşamaması için de eğlence mekanlarında ruhsat ve hijyen denetimi yaptı. Kurallara uymayan işletme sahipleri uyarıldı. Yılbaşı öncesi artan denetimlerin 2023 yılı boyunca da süreceği belirtildi.

DENETİMLER YENİ YILDA DA SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı Belediyesi olarak yılbaşı öncesi hem vatandaşın hem de işletmecilerin ve esnafın hakkını korumak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimizin bir yandan güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için denetimlerimizi yıl boyunca yaparken yaklaşan yılbaşı öncesi de eğlence mekanlarında kontroller gerçekleştirdik. Yurttaşlarımızın yeni yılı güvenli ortamlarda geçirmelerini istiyoruz. Onların sağlığı ve huzuru için üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.