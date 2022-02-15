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Bayraklı’da 20 bin aileye destek

Sürdürülebilir sosyal projeler sayesinde, ihtiyaç sahibi Bayraklılıların derdine derman olan Bayraklı Belediyesi, düzenli olarak yardım sağlanan aile sayısını 20 bine yükseltti. Başta gıda desteği olmak üzere, kıyafet, kömür ve ev eşyası yardımları vatandaşların da yüzünü güldürdü. Başkan Serdar Sandal “Bayraklı’da hiç kimse yatağa aç girmeyecek dedik ve sözümüzü tutuyoruz” dedi

Bayraklı’da 20 bin aileye destek
15 Şubat 2022 Salı 11:52

Bayraklı Belediyesi, pandemi süreci, 30 Ekim depremi ve sel felaketlerinde ortaya koyduğu “dayanışma ağını” genişletti. İlçe genelinde, dar gelirli tüm ailelere destek olmak için imkanlarını seferber eden belediye ekipleri, sürekli yardım sağlanan aile sayısını 20 bine yükseltti. Belediye tarafından kayıt altında tutulan hanelere düzenli olarak gıda kolileri gönderilirken, ihtiyaç sahibi ailelere de ev eşyası ve kıyafet yardımı yapılıyor. Özellikle kış aylarında, yakacak ihtiyaçları da belediye tarafından karşılanıyor. Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince ulaştırılan hizmetler, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Biz bu yola çıkarken, Bayraklı’da hiç kimse yatağa aç girmeyecek dedik. Belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek, ihtiyaç sahiplerine destek olacağımızı söyledik. Bu anlayışla, dar gelirli ailelerimize, çeşitli konularda düzenli olarak destek oluyoruz. Ortaya koyduğumuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma ağıyla Bayraklı’daki her haneye dokunuyoruz! Çünkü biz büyük bir aileyiz” dedi.

Etiketler; #bayraklı #destek #belediye yardımı #Serdar Sandal
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