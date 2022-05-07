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Bayraklı’da annelere özel kutlama

Bayraklı Belediyesinin Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Gücü Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiği ‘Anne kalbi Festivali’ ilk gününde yüzlerce anneyi eğlenceli etkinliklerde bir araya getirdi. Festivalin açılışına katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Güzel günlerde bir arada olmaya devam edeceğiz” dedi

Bayraklı’da annelere özel kutlama
07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:56

Anneler Günü’nü farklı etkinliklerle karşılayan Bayraklı Belediyesi, Kadın Gücü Derneği tarafından bu yıl ilk kez organize edilen Anne Kalbi Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Bayraklı Sahili’nde renkli gösterilerle başlayan festival 8 Mayıs Pazar akşamı (yarın) sona erecek. Festival kapsamında kurulan stantlar, yapılan çekilişler, verilen sürpriz hediyeler, düzenlenen atölyeler ve konserler yüzlerce anneyi ve ailelerini etkinliğin ilk gününde bir araya getirdi. Açılış programına, Başkan Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, meclis üyeleri, Kadın Gücü Derneği Başkanı Zehra Ongun ve yüzlerce vatandaş katıldı.

HEP BİR ARADA OLACAĞIZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Anneler günü dolayısıyla bir arada olmak, sizlerle bu mutluluğu paylaşmak bizim için son derece önemli. Daha çok eğlenip, güldüğümüz güzel günlerde Bayraklı’da hep bir arada olacağız. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

FESTİVALİ BÜYÜTMEK İSTİYORUZ

Kanın Gücü Derneği Bayraklı Şubesi Başkanı Zehra Ongun, “Dernek olarak bu festivali bir başlangıç yaparak büyütmeyi, geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Sizinle yaşamı paylaşmayı, kucaklaşmayı, gönüllerde buluşmayı istiyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Etiketler; #bayraklı #anneler günü #kutlama
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