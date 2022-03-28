Bayraklı’da ‘Ayda Bebek Anaokulu’ eğitime başladı

Okul öncesi eğitim çalışmalarında örnek adımlar atan Bayraklı Belediyesi, belediye bünyesindeki ilk eğitim yuvası olan Ayda Bebek Anaokulu’nun tamamlayarak, eğitim öğretime başladı

Türkiye’de ilk kez uygulanan bir eğitim modeliyle kapılarını açan Ayda Bebek Anaokulu, hem minik öğrencilerin hem de velilerin yüzünü güldürdü. İlk haftayı yarım gün ‘tanıma ve tanışma’ dersleriyle tamamlayacak olan öğrenciler, önümüzdeki haftadan itibaren müfredata uygun olarak eğitim almayı sürdürecek. Başkan Serdar Sandal “Katılımcı, demokratik, çevreci ve bilimsel bir eğitim sistemiyle, çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz” dedi.

İZMİR’İN EN BÜYÜK ANAOKULU!

Bayraklı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ayda Bebek Anaokulu, eğitim öğretime başladığı ilk gün, hem minik misafirlerini hem de velileri ağırladı! Öğrenciler, okul ile tanışmanın heyecanını duyarken, anne babalar da Bayraklı Belediyesi çatısı altında, çocuklarını güvenle okula göndermenin mutluluğunu yaşadı. İzmir’in en büyük anaokulu olma özelliğini taşıyan eğitim yuvasına kayıt olan öğrenciler, ilk günden kreşin sosyal ve kültürel aktivitelerinden faydalanmaya, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmeye başladı.

ÖĞRETMENLER SINAVLA SEÇİLDİ!

Bayraklı Eğitim Modeli (BEMO) ile kapılarını açan Ayda Bebek Anaokulu, Türkiye’ye örnek olacak tarzda bir eğitim anlayışını benimseyecek. Anaokulunda -Türkiye’de ilk kez- ailenin gelir bütçesine göre ücretlendirme sistemi uygulanacak. Milli Eğitim müfredatına göre eğitim verecek olan ve modern yapısıyla veliler tarafından da beğenilen eğitim yuvasında, sınavla seçilen ve liyakata dayalı olarak görevlendirilen uzman öğretmen kadrosu görev yapacak. Çocukların kendi eğitim süreçlerine aktif katılabileceği, ilgilerine ve bireysel farklılıklarına göre eğitim alabileceği Ayda Bebek Anaokulu eğitime ‘Bayraklı Modeli’ ile yeni soluk getirecek. Kayıt ve detaylı bilgi; 0501 367 87 35 ve 344 34 91 numaralı telefonlardan alınabilecek. Bayraklı Belediyesi’nin, Postacılar ve 75. Yıl mahallelerinde çalışmalarını sürdürdüğü iki yeni anaokulu da yakın zamanda eğitime açılacak.

EĞİTİMDE “BAYRAKLI MODELİ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Belediyemiz bünyesindeki ilk kreşimizi tamamlamanın ve eğitime açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede, Türkiye’ye örnek olmasını umduğumuz Bayraklı Eğitim Modeli’ni de hayata geçiriyoruz. Katılımcı, demokratik, çevreci ve bilimsel bir eğitim modeliyle çocuklarımızı yarınlara hazırlayacağız. Eğitim modelimiz ve ücretlendirme politikamızla da inanıyoruz ki örnek olacağız. Ayda Bebek Anaokulu’nun ardından, Postacılar ve 75. Yıl’da da yeni kreşlerimizi hizmete açacağız” dedi.