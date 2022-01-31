Bayraklı’da bir yılda 13 bin ton moloz toplandı!

“Daha Temiz Bir Bayraklı” parolasıyla, ilçenin dört bir tarafında temizlik çalışmalarına önem veren Bayraklı Belediyesi, bahçe atığı ve moloz konusunda da denetimlerini hızlandırdı. Son bir yılda 13 bin ton moloz toplandı. Başkan Serdar Sandal “Bayraklı’yı temiz tutmak hepimizin sorumluluğu. Gösterilen hassasiyet sayesinde, İzmir’in en temiz ilçelerinden biriyiz” dedi

Bahçe ve moloz atıklarının, cadde ve sokaklara gelişigüzel bırakılmaması konusunda denetimlerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, yıl boyunca farklı adreslerden inşaat atıkları, kullanılamaz durumdaki ev eşyaları ile ağaç ve bahçe atıklarını aralıksız topladı. 2021 yılında 13 bin ton moloz toplanarak, belirlenen yasal noktalara nakli yapıldı. Moloz bırakma kurallarına uymayan vatandaşlar için uyarılar yapıldı. “HEDEF DAHA TEMİZ BAYRAKLI” Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’yı temiz tutmak hepimizin sorumluluğunda. Gösterilen hassasiyet sayesinde, İzmir’in en temiz ilçelerinden biriyiz ancak daha iyisini yapmalıyız. Çünkü Bayraklı hepimizin! Daha temiz, daha modern ve daha yaşanabilir bir Bayraklı’yı birlikte inşa edeceğiz” dedi.