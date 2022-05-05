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Bayraklı’da çocuklara yüzme kursu

Bayraklı Belediyesi, her yıl yüzlerce çocuğun faydalandığı yüzme kursları için kayıtları 9 Mayıs’ta başlatacak! “Bayraklı’da Yüzme Bilmeyen Kalmayacak” sloganıyla açılacak olan kurslardan, 5-16 yaş aralığındaki çocuklar faydalanacak

Bayraklı’da çocuklara yüzme kursu
05 Mayıs 2022 Perşembe 11:11

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında açılacak olan yüzme kursu için kayıtlar 9 Mayıs’ta başlayacak. Bayraklı Yüzme Havuzu’ndaki kurslardan, 24 farklı mahalleden, 6-15 yaş aralığındaki yüzlerce çocuk faydalanacak. Kurs boyunca, uzman eğiticiler ve cankurtaranlar çocuklara eşlik edecek. Kurslar, haftanın iki günü bir saatlik eğitim olarak gerçekleştirilecek. Kayıt için detaylı bilgi 371 23 00 numaralı telefondan alınabilecek.

“HEM EĞLENECEKLER HEM ÖĞRENECEKLER”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı'da sporun her alanına destek oluyoruz. Bir yandan yarışmacı sporcularımızın başarılarıyla gurur duyarken bir yandan da yeni sporcularımızın yetişmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda yaz tatili boyunca çocuklarımızın yine hem eğlenmesini he de öğrenmesini istiyoruz. Yüzmeye ilgi duyan tüm çocuklarımızı ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı #havuz #yüzme kursu
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