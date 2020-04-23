Bayraklı’da coşku balkonlardan taştı

Bayraklı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gezici 23 Nisan tırıyla kutladı. Mahallelerdeki boş alanlara kurulan sahnede şarkılarla, marşlarla, danslarla görsel şölene dönüşen kutlamaya vatandaşlar da evlerinin balkonlarından eşlik etti.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında Körfez, Postacılar, Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerindeki uygun alanlara 23 Nisan tırı kurularak, sahne oluşturuldu. Belediyenin Gitar Eğitmeni Doğa Eryarar, Halk Oyunları Eğitmeni Ege Keç, Piyano Eğitmeni Özlem Menokan, Türk Halk Müziği Koro Şefi Erkan Demir ve Türk Sanat Müziği Koro Şefi Dr. Halil Altınköprü’den oluşan ekibin hazırladığı gösteri, vatandaşların beğenisini kazandı. Sosyal mesafe kuralına özen gösterilen etkinliklere mahalle muhtarları da katıldı. Çocuk şarkılarıyla başlayan etkinlikler, marşlar, şarkılar ve türkülerle devam etti.

Moral verdi

Evlerinin balkonlarından, pencerelerinden alkışlarla destek veren yurttaşlar, şarkılara da eşlik etti. Pencereleri, balkonları Türk bayrakları ve süslerle donatan çocuklar, aileleriyle hoşça vakit geçirdi. Birbirinden değerli eserlerle keyifli anlar yaşayan vatandaşlar danslar edip, bu anları telefonlarının kameralarıyla da ölümsüzleştirdi. Etkinliklere oğlu Yağız Sandal ile katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çocukları ve aileleri selamlayarak, günlerini kutladı, vatandaşlara moral verdi.