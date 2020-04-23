Bayraklı’da coşku balkonlardan taştı

Bayraklı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gezici 23 Nisan tırıyla kutladı. Mahallelerdeki boş alanlara kurulan sahnede şarkılarla, marşlarla, danslarla görsel şölene dönüşen kutlamaya vatandaşlar da evlerinin balkonlarından eşlik etti.

Bayraklı’da coşku balkonlardan taştı
23 Nisan 2020 Perşembe 10:33

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında Körfez, Postacılar, Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerindeki uygun alanlara 23 Nisan tırı kurularak, sahne oluşturuldu. Belediyenin Gitar Eğitmeni Doğa Eryarar, Halk Oyunları Eğitmeni Ege Keç, Piyano Eğitmeni Özlem Menokan, Türk Halk Müziği Koro Şefi Erkan Demir ve Türk Sanat Müziği Koro Şefi Dr. Halil Altınköprü’den oluşan ekibin hazırladığı gösteri, vatandaşların beğenisini kazandı. Sosyal mesafe kuralına özen gösterilen etkinliklere mahalle muhtarları da katıldı. Çocuk şarkılarıyla başlayan etkinlikler, marşlar, şarkılar ve türkülerle devam etti.

Moral verdi

Evlerinin balkonlarından, pencerelerinden alkışlarla destek veren yurttaşlar, şarkılara da eşlik etti. Pencereleri, balkonları Türk bayrakları ve süslerle donatan çocuklar, aileleriyle hoşça vakit geçirdi. Birbirinden değerli eserlerle keyifli anlar yaşayan vatandaşlar danslar edip, bu anları telefonlarının kameralarıyla da ölümsüzleştirdi. Etkinliklere oğlu Yağız Sandal ile katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çocukları ve aileleri selamlayarak, günlerini kutladı, vatandaşlara moral verdi.

Önceki Haber
Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can'dan 23 Nisan mesajı
Sonraki Haber
Çeşme tek yürek oldu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.