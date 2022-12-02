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Bayraklı’da engeller “sevgiyle” aşıldı

Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için projeler üreten Bayraklı Belediyesi; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yüzlerce engelli vatandaşın ve ailelerinin yüzünü güldürdü. İzmir’in en kapsamlı Engelliler Merkezi’ne sahip olduklarını belirten Başkan Sandal “Bayraklı’da engelleri dayanışmayla, sevgiyle aşıyoruz ve engel tanımıyoruz” dedi

Bayraklı’da engeller “sevgiyle” aşıldı
02 Aralık 2022 Cuma 14:48

Engellilere yönelik hayata geçirilen projeler ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Bayraklı Belediyesi, Osmangazi Mahallesi’ndeki Engelliler Merkezi aracılığıyla son üç yılda 43 bin kişiye hizmet verdi. Bu süreçte 124 kursiyere çeşitli alanlarda eğitimler verildi, hastane veya çeşitli kurumlara ulaşım sorunu yaşayan bin 787 kişi engelli nakil aracından faydalandı. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlara evde kuaförlük hizmeti verildi.

Engelli Merkezi’ne kayıtlı ihtiyaç sahibi yurttaşlara 74 tekerlekli sandalye, 20 koltuk değneği ve baston desteğinde bulunuldu, temel ihtiyaçları karşılandı. El sanatları, masa tenisi, basketbol, voleybol, meditasyon, zumba, pilates, futbol ve cornhole kurslarına 124 engelli vatandaş katıldı. 2023 yılında da Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile kursların süreceği belirtildi. Belediyenin hizmetleri engelli vatandaşlar ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da engelleri kaldırmak en temel görevlerimizden biri. Geride bıraktığımız süreçte önümüze çıkan engelleri dayanışmayla, sevgiyle ve el birliğiyle ortadan kaldırdık. Günlük yaşamda, sporda, kültürel ve sosyal alanda engelsiz bir Bayraklı istiyoruz ve bu amaçla çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde de söylediğimiz gibi: Asla yalnız değilsiniz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.


 

Etiketler; #bayraklı #engelli
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