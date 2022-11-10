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Bayraklı’da hayat iki dakika durdu!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümünde Bayraklı’da da törenlerle anıldı. Saat 09.05’te hayat iki dakikalığına durdu. Sevgi Yolu’nda açılan 150 metrelik dev bayrak, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu

Bayraklı’da hayat iki dakika durdu!
10 Kasım 2022 Perşembe 13:54

Sevgi Yolu Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma programına Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlçe Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise Bayraklı’da hayat durdu! Hem tören alanındakiler, hem balkonlardaki vatandaşlar hem de cadde ve sokaklardaki araç sürücüleri, büyük Önder’in aramızdan ayrıldığı anda iki dakikalık saygı duruşuna geçti. Siren ve korna sesleri ilçenin dört bir yanında yankılandı. Sevgi Yolu’nda açılan, 150 metre uzunluğundaki dev Atatürk ve Türk Bayrağı da duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar, evlerinin balkonlarından, bayrak üzerine karanfiller attı. Resmi törenlerin ardından, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde, Halit Özpirinç Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo sahnelendi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “İçine düştüğümüz her karanlıkta Atamızın ışığı ile aydınlanmaya, O’nun ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatmaya söz veriyoruz” dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı #atatürk
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