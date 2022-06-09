Bayraklı’da ‘kitap kafe’ dönemi

Vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşımını sağlamak ve kitap okuma alışkanlığını artırmak için çalışmalar yürüten Bayraklı Belediyesi, sosyal tesisleri kitap kafelere dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Değirmen Kafe’nin iç kısmı yeniden dizayn edildi. Başkan Sandal “Kısa sürede sosyal tesislerimizi kitap kafelere dönüştüreceğiz. Kitapseverlere, keyifle vakit geçirebilecekleri alanlar yaratacağız” dedi

Kitap okuma alışkanlığını artırmak ve her sosyal ortamda kitaba ulaşımı kolaylaştırmak isteyen Bayraklı Belediyesi, belediye bünyesindeki sosyal tesisleri kitap kafelere dönüştürmek için geçtiğimiz aylarda çalışma başlattı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Mansuroğlu’daki Değirmen Kafe pilot kafe olarak belirlendi. Kafenin iç kullanım alanı, belediye ekipleri tarafından yeniden dizayn edilerek raflar yerleştirildi. Başkan Serdar Sandal da kitap kafenin son halini kontrol ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Kitap Kafe’nin yakın zamanda tamamlanarak, modern görünümüyle kitapseverlerin kullanımına sunulacağı belirtildi. “AMAÇ KİTAP OKUMAYI TEŞVİK ETMEK” Belediye Başkanı Serdar “Sosyal tesislerimizde başlattığımız ‘Kitap Kafe’ çalışmalarıyla okuma alışkanlığını artırmayı ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Kitapseverleri teşvik etmek adına hayata geçireceğimiz projeyi yakın zamanda vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” dedi.