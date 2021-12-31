Bayraklı’da yeni yıla ‘Özel’ kutlama

Bayraklı Belediyesi, 2022’yi özel gereksinimli çocuklarla karşıladı! Belediyenin spor kurslarına devam eden onlarca engelli sporcu, Belediye Başkanı Serdar Sandal ile bir araya geldi. Oyunlar oynandı, hediyeler dağıtıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, yeni yıl pastasını da hep birlikte kesti. Başkan Sandal “Biz Bayraklı’da büyük bir aile olduk. Gücümüzü de bu sevgiden alıyoruz. 2022 yılının hepimiz için sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum” dedi

Bayraklı Belediyesi’nin spor kurslarına devam eden 110 engelli çocuk ve aileleri, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Bayraklı Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Spor Salonu’nda organize edilen yeni yıl kutlamasında bir araya gelen çocuklar, belediyenin kursiyerleriyle birlikte zumba yaptı. Müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen çocuklar, kendileri için hazırlanan hediyeleri, Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın elinden aldı. Yeni yıl pastası da hep birlikte kesildi.

“2022 BAYRAKLI’NIN YILI OLACAK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Hissettiğimiz bu sevgi ve yaşadığımız mutluluk, bizim Bayraklı’da büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Kimseyi ötekileştirmeden, herkese dokunarak ve bütünleşerek hayalini kurduğumuz Bayraklı’yı birlikte yaratıyoruz. Bunu yaparken de sizlerden güç alıyoruz. İnanıyoruz ki 2022 Bayraklı’nın yılı olacak. Özel çocuklarımızla ve aileleriyle yeni yılı kutlamak beni çok mutlu etti. 2022 yılı umarım hepimize sağlık, huzur ve umut katar. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, WestPark AVM’de, Bayraklı Kadın Kooperatifi tarafından açılan hediyelik eşya stantlarını da ziyaret etti.

Düzenlenen yeni yıl etkinliğine; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın yanı sıra, Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Ali Nuri Köse, Disk Genel İş 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, muhtarlar, meclis üyeleri, özel gereksinimli sporcular ve aileleri katıldı.