Bayraklılı öğrenciler Harvard'da sunum yaptı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı Nisan ayında ziyarete gelerek geliştirdikleri projelerini anlatan başarılı iki lise öğrencisi Emir Akdaşçı ve Ege Özlem, Bayraklı'yı Amerika'da temsil etti.

Karbondioksit gazını soğutucu sisteme dönüştüren başarılı gençler, yaptıkları sunumla Harvardlı profesörlerin dikkatini çekmeyi başardı. Öğrenciler, aldıkları diplomalarla gidecekleri üniversitelerde burs imkanı kazanacak.

Liseli öğrenciler Emir Akdaşçı ve Ege Özlem, çimento üretimi sırasında açığa çıkan karbondioksit gazından soğutucu sistem yapan proje geliştirdi ve bu projelerini dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard'ta bilim insanlarına sundu. İki başarılı öğrencinin ortak projesi hem doğa dostu olma hem de geri dönüşüm özelliğiyle tüm katılımcıların ilgisini çekti. Bunun sonucunda Harvard'tan diploma alan başarılı ikili özel ve yurt dışındaki üniversitelerden burs imkanı elde etti. Üniversite başvurularında sağlanacak kolaylığın yanı sıra burs katkısı sağlayacak diploma aynı zamanda Harvard'ın da kapılarını aralamak için bir başlangıç olacak. Sunumlarını sıfır hatayla tamamlayan öğrencilerin bir sonraki hedefi ise; çimento fabrikaları için uyguladıkları sistemi özellikle gecekondu bölgelerindeki soba bacalarından çıkan karbondioksit salınımını azaltmak için geliştirmek.

Her zaman yanlarındayız

Harvard Üniversitesini tercih eden Bayraklı'nın başarılı gençleri Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı dönüşte de ziyaret etti. Öğrencilere her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Sandal, ikiliye eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrenciler de Sandal'a, Amerika'dan getirdikleri Harvard yazılı tişört ve kalem hediye etti.