Bayraklılı öğrenciler sınav öncesi moral depoladı

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde ücretsiz eğitim gören üniversiteye hazırlık sınıfı öğrencileri, hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi motivasyon etkinliğinde bir araya geldi. Havuz Düğün Salonu’nda canlı müzik eşliğinde eğlenip yılın stresini atan gençler, sınavda başarı sözü verdi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Öğrencilerimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.



ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON EĞLENCESİ

Bayraklı Belediyesinin sınavlara ücretsiz hazırlık kursu veren Sosyal Etkinlik Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, düzenlenen etkinlikte yılın stresini attı, moral depoladı. Bayraklı Havuz Düğün Salonu’ndaki motivasyon etkinliğine 150’ye yakın öğrenci, öğretmenleri ve yöneticiler katıldı. Etkinlik merkezi eğitmenlerinden Duygu Harman, öğrencilerin sadece eğitimlerinde değil, psikolojik destekler konusunda da her zaman yanlarında olduklarını belirterek sınavda öğrencilerine başarılar diledi. 12’nci sınıf öğrencisi Ömer Faruk Gökseki, bize bu olanakları sunarak geleceğe en iyi şekilde hazırlanmamızı sağlayan başkanımız Serdar Sandal’a ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi. Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Çağrı Şahin de öğrencilere seslenerek, sınav öncesi moral verdi. Konuşmaların ardından etkinlik merkezi öğrencilerinden oluşan müzik grubu, performansıyla beğeni kazandı.



'GENÇLERİMİZİ HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİZ'

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Eğitime verilen desteklerle öğrencilerimizin okul öncesinden üniversiteye kadar her zaman yanındayız. Geleceğin teminatı gençlerimizi en iyi şekilde yarınlara hazırlıyoruz. Bayraklı'nın çocuklarına ücretsiz eğitim imkanı tanırken, hayallerindeki okullarda eğitim almalarının da kapılarını aralıyoruz. Çocuklarımızın başarısı bizim için her şeyden önemli. Çünkü onlar geleceğimiz ve yarınların mimarı olacaklar. Tüm öğrencilerimize YKS’de başarılar diliyorum” dedi.