Bayraklılı sporculardan 3 madalya daha

Bayraklı Belediyesinde sporcular, başarılarını büyütüyor. Katıldıkları her turnuvadan derecelerle dönen başarılı sporcular, İzmir İl Taekwondo Şampiyonası’nda da 3 madalya kazandı. Başkan Sandal, “Tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda Minik Kulüpler Bay-Bayan İl Birinciliği Şampiyonası düzenlendi. Sporun her alanında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Bayraklılı sporcular, bu turnuvada da 3 madalya kazandı. Müsabakalar sonucunda 57 kg kızlarda Yaren Toktor birinciliğe ulaşırken, 33 kg erkeklerde Ege Kovanlık ikinci, 27 kg kızlarda Feyzasu Sarıkaya 3’üncü oldu. Başarılı sporcular bu sonuçlarla bölge turnuvasında mücadele etme hakkı kazandı. Bayraklılı sporcuların başarısı ilçede memnuniyet yarattı.

SPORUN LOKOMOTİFİ BAYRAKLI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Spora ve altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bayraklı Belediyesi artık 30 ilçe arasında altyapıda, gençlik ve sporda lokomotif bir güç oldu. Emekleri, performansları için tüm sporcularımızı ve eğitmenlerini kutluyorum. Her zaman sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.