TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
0
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
0
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
0

Bayraklı’nın modern parkı açılıyor

İzmir'de Bayraklı’ya modern parklar ve yeşil alanlar kazandıran Bayraklı Belediyesi, Smyrna Lions Kulübü’nün desteğiyle yapımı sürdürülen 30 Ekim Lions Parkı’nı tamamladı. Osmangazi’de, 3 bin 739 metrekarelik alana sahip dev parkın açılışı 17 Nisan Pazartesi günü saat 18.30’da yapılacak

Bayraklı’nın modern parkı açılıyor
16 Nisan 2023 Pazar 11:41

Bayraklı Belediyesi, Smyrna Lions Kulübü iş birliğiyle Osmangazi Mahallesi 647 sokakta yapımı sürdürülen 30 Ekim Lions Parkı’nın tamamladı. Modern oturma grupları, ağaç yoğunluğu, yürüyüş yolları ve 1500 metrekarelik yeşil oranı ile ilçenin en güzel donatı alanlarından biri olan park, toplam 3 bin 739 metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Mahalle sakinleri tarafından da beğeniyle karşılanan park için 17 Nisan Pazartesi günü saat 18.30’da açılış töreni düzenlenecek.

AÇILIŞA BEKLİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bir yandan çocuklarımıza yeni oyun alanları oluştururken bir yandan da gelecek kuşaklara daha yeşil bir Bayraklı bırakmak için çalışıyoruz. İlçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz. Osmangazi’de yapımı tamamlanan 30 Ekim Lions Parkımızı da birlikte açacağız. Tüm halkımız davetlidir” dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
AK Partili Çankırı: Bu bir varoluş seçimidir
Sonraki Haber
Soyer'den 'Rehavet' uyarısı: Asla çantada keklik bir seçim yok
İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı daha tutuklandı
İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı daha tutuklandı
0
Aslıhan Sinem'in ailesinin hüzünlü bayramı
Aslıhan Sinem'in ailesinin hüzünlü bayramı
0
Vidanjörün altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü genç kadın öldü
Vidanjörün altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü genç kadın öldü
0
İZTAŞIT, Foça'dan da yola çıktı... Başkan Soyer: Türkiye’de çığır açacağız
İZTAŞIT, Foça'dan da yola çıktı... Başkan Soyer: Türkiye’de çığır açacağız
0
Taekwondocular Foça’yı gururlandırıyor
Taekwondocular Foça’yı gururlandırıyor
0
Bayraklı’da 23 Nisan şenlikleri başladı
Bayraklı’da 23 Nisan şenlikleri başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.