Bayraklı’nın parklarına modern dokunuş

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ilçe genelindeki parklarda bakım ve revizyon çalışmalarına hız veren Bayraklı Belediyesi, son üç yılda 15 yeni parkı vatandaşların kullanımına sundu

Bu süreçte 69 park da baştan sona revize edilerek yenilendi. Çalışmalar, çocukların ve ailelerin yüzünü güldürdü. Başkan Serdar Sandal “Çocuklarımızın güvenle oynayacağı, ailelerin huzur içinde zaman geçireceği modern ve yeşili oranı yüksek parklar yaratıyoruz” dedi.

15 YENİ PARK 69 REVİZYON

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelindeki modern parkların sayısını artırmak ve mevcut alanları revize etmek için sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı. 24 mahalledeki tüm parklarda bakım ve onarımlarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yerel seçimlerden bu yana 15 yeni parkı Bayraklı’ya kazandırdı. Toplam 69 parkta ise baştan sona revizyon yapıldı. Oyun grupları, spor aletleri, kauçuk zeminler ve kent mobilyaları modernize edildi, yeşil alan oranı artırıldı. Aralıksız devam eden çalışmalar, ailelerde ve çocuklarda da memnuniyet yarattı.

“BAYRAKLI’DA HER MEVSİM BAHAR”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yeşil alan oranı, nitelikli oyun grupları ve kent mobilyalarıyla, Bayraklı’nın her köşesine modern parklar kazandırıyor, mevcut olanları ise baştan sona yeniliyoruz. Çocuklarımız ve tüm yurttaşlarımız, Bayraklı’da her mevsim baharı yaşasın diye, var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, sosyalleşebileceği ve çocuklarımızın huzurla, güvenle oyunlar oynayabileceği yeni alanlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.