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Bayraklı’nın parklarını ‘çocuklar’ tasarlayacak

“Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti” vizyonuyla çalışmalar üreten Bayraklı Belediyesi, İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı işbirliğiyle “Çocuklar Bayraklı İlçesindeki Oyun Parklarını İzliyor Projesi’ni başlattı. Avrupa Birliği Etkiniz Programı tarafından desteklenen proje kapsamında, Bayraklı’nın çocukları kendi parklarını denetleyecek, ihtiyaçları tespit edip belediyeye bildirecek. Bayraklı Belediyesi de çocukların hayalini süsleyen parklar oluşturacak!

Bayraklı’nın parklarını ‘çocuklar’ tasarlayacak
06 Ocak 2022 Perşembe 16:14

Çocukların toplumsal yaşama daha çok katılması ve karar mekanizmaları içinde yer alması için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, örnek bir projenin daha startını verdi. İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı ile birlikte başlatılan “Çocuklar Bayraklı İlçesindeki Oyun Parklarını İzliyor Projesi” Avrupa Birliği Etkiniz Programı’ndan da destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında; çocuklar yaş gruplarına göre örgütlenecek ve mahallelerindeki parklarda incelemelerde bulunarak ihtiyaçları tespit edecek. Parklarda olması gereken oyun grupları ve sosyal alanlar, yıl boyunca düzenlenecek çalıştaylarda proje ekiplerine iletilecek. Parkların tasarımları, çocuklar tarafından belirlenecek ve karar aşamasında da çocukların fikirleri belirleyici olacak. Bayraklı Belediyesi de çocukların hayal ettiği parkları hayata geçirecek.


“BAYRAKLI ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KENTİ OLACAK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, toplumsal yaşama daha çok katılması, kendilerini ilgilendiren konularda karar mekanizmalarının başında olması son derece önemli. “Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti” ilan ettiğimiz Bayraklı’yı, onların hayalleri doğrultusunda şekillendirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Parklardan yollara, eğitimden kültür sanat ve spora kadar hayatın her alanında çocuklarımızın sözü ve izi olacak. Bayraklı’yı çocukların ve gençlerin kenti yapacağız” dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı #park
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