Bayraklı’nın sokaklarına modern dokunuş

Bayraklı Belediyesi tarafından sürdürülen yol yenileme seferberliği kapsamında ilçenin bozulan yollarını baştan sona yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adalet Mahallesi 2131/1 sokaktaki çalışmalarını tamamladı. Program dahilinde ilerleyen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları vatandaşlarda memnuniyet yarattı. Başkan Sandal, ilçenin ihtiyaç olan her noktasında hizmetlerin süreceğini belirtti

Bayraklı'da ilçe genelindeki yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği aralıksız devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak ilçede çalışmalarını sürdüren ekipler, geride kalan süreçte ilçenin sokaklarına tonlarca asfalt serdi, bozulan noktalar yenilendi. Yol yenileme işlemleri önem sırasına göre programlanarak hızla tamamlanırken çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla son olarak Adalet Mahallesi’nde asfalt serimini tamamlayan ekipler, 2131/1 sokağı baştan sona yeniledi. İlçenin 24 mahallesinde ihtiyaç olan tüm cadde ve sokaklarda bakım-onarım ve asfalt işlemlerinin süreceği belirtildi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yerel seçimlerden bu yana İzmir Büyükşehir Belediyemizin ve İZBETON’un destekleriyle Bayraklı’nın her noktasında yama ve asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklarımızı yenilemeye ve modern görünüme kavuşturmaya devam edeceğiz’ dedi.