Bayram coşkusu İzmirlilerin ayağına gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılında kentin sokaklarını otobüsle dolaşarak İzmirlilerin bayramını kutladı. Balkonlarına çıkan İzmirlilere seslenen Soyer, “Meydanlara gelemiyorsunuz ama biz bayram coşkusunu size getirdik” dedi. Bandonun yer aldığı iki otobüs Başkan Soyer’e eşlik ederken, 46 müzisyenin bulunduğu diğer beş otobüs ise İzmir’in diğer ilçelerinde tura çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda otobüsle şehrin sokaklarını dolaştı. Parklarda oynayan çocuklar, alışveriş yapmak için çıkan yurttaşlar ve balkonlarından kendilerini, Türk bayraklarının yanı sıra alkışlar eşliğinde coşkuyla karşılayan İzmirlilerin bayramını kutlayan Başkan Tunç Soyer, geçtiği güzergahta çalışanlara ve esnafa da seslenerek hayırlı işler diledi.

Pandemi nedeniyle 23 Nisan kutlamalarının yapılamadığını hatırlatan Soyer balkonlarında el sallayan İzmirlilere seslenerek, “Güzel İzmir’in güzel insanları… İyi bayramlar. Siz meydanlara gelemiyorsunuz ama biz bayram coşkusunu size getirdik” dedi. TBMM’nin kuruluşunun 101. yılı olduğunu anımsatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Ata'mızın izinde 101 yıl geçti. 101 yıl sonra 23 Nisan'ı aynı heyecanla, aynı coşkuyla kutluyoruz” diye konuştu.

İzmirli müzisyenler de tura katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu’nun da yer aldığı iki otobüs Soyer çiftine eşlik ederken, belediyenin destek verdiği Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) ile Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği’nden (MÜSADER) 46 müzisyenin bulunduğu diğer beş otobüs Seferihisar, Bayraklı, Karşıyaka, Bornova, Güzelbahçe, Çiğli, Menemen, Buca, Karabağlar ve Narlıdere’ye 23 Nisan coşkusunu taşıdı.

Lozan Meydanı'ndan başlayan tur, Mithatpaşa Caddesi’nden Üçkuyular'a, ardından İnönü Caddesi üzerinden Karabağlar, Yeşilyurt, Buca ve Gürçeşme'den sonra Yenişehir mahallesi üzerinden geçerek başladığı yerde son buldu. Soyer çiftini selamlayan İzmirliler bir yandan da telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirdiler ve alkışlarla marşlara eşlik ettiler.