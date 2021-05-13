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Bayram harçlığı dronla geldi!

İzmir'de fotoğraf sanatçısı Sıddık Gedik (36), hem bir yakının çocuğunu sevindirmek hem de sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çekmek için bayramda dron ile harçlık verdi

Bayram harçlığı dronla geldi!
13 Mayıs 2021 Perşembe 12:00

Fotoğraf sanatçısı Sıddık Gedik, kısıtlamada sosyal mesafe kuralına da dikkat çekmek amacıyla farklı bir çalışma yaptı. Gedik, Göztepe semtinde oturan yakınının oğlu 5'inci sınıf öğrencisi Cihan Kahyabaşı'na (11), bayram harçlığını zarfa koyup iple bağladığı dronla ulaştırdı.

Bayramda çocukları sevindirmek gerektiğini belirten Gedik, "Malum kısıtlamalar nedeniyle çocuklar sokağa çıkamıyorlar. Ben de farkındalık yaratmak için dron ile harçlık vermek istedim. Hem onu sevindirmiş oldum hem de sosyal mesafe konusunda farkındalık yaratmış oldum" dedi.

Harçlığı alan Cihan Kahyabaşı, "Benin için çok sürpriz oldu. Pandemide biz çocukların böyle sürprizlerle karşılaşması harika. Çok sevindim" dedi. Çocuğun annesi kuaför salonu sahibi evli ve 1 çocuk annesi Ebru Kahyabaşı (40), "Güzel bir sürpriz oldu. Pandemi nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Oğlum da çok sevindi" dedi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayram #ramazan bayramı #bayram harçlığı #dron
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