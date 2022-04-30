Bayram öncesi çarşının, pazarın tadı yok!

Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazardaki kuru kalabalık esnafı memnun etmiyor. Vatandaşların yoksulluktan mutsuz olduğunu ifade eden esnaf, vatandaşın alım gücünün oldukça düştüğünü belirtiyor.

FATİH ÖZKILINÇ- Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve kentteki pazarlarda Ramazan Bayramı öncesi kısmi kalabalıklar görülse de esnaf satışlardan, vatandaş fiyatlardan memnun değil. Esnaf, eski bayramların öncesinde yoğun alışveriş yapılan günleri özlüyor.

Vatandaşta para yok

Vatandaşın alım gücünün oldukça gerilediğini ifade eden İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, "Bayram öncesi pazar yerlerinde ucuzluk var ama vatandaşta para yok. Vatandaşta para olmadığı için fiyatlar düştü ancak geçen ayın fiyatlarına göre düştü. Vatandaşta nakit yok. Vatandaş kredi kartı soruyor, bizim de esnaf olarak mutlaka bu kredi kartına geçmemiz gerekiyor. Esnafta haklı olarak 'Bir ay nasıl dayanırım' diye düşünüyor. Vatandaş kredi kartı sormakta çok haklı çünkü para yok. Vatandaş istediği kadar alamıyor. Vatandaş yoksulluktan mutsuz. Onun için biz esnaf olarak bayramın üçüncü günü pazarlarımızı açacağız. En azından vatandaşımız yüzde 200-300 pahalıya almasın diye. Mümkün olduğunca da düşük fiyatlara satış yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bedava olsa yine düşmez

Pazarlardaki sebze ve meyve fiyatlarının önceki senlerdeki seviyelere düşmesinin mümkün olmadığını da dile getiren Erişen, "Bugün esnaf Menemen'de, Salihli'de tarladan bedavaya domates alsa para ödemeden yine de maliyetler çok fazla. İşçilik ücretleri ve bu akaryakıt fiyatlarıyla sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş olması düşmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

Fiyat sorup dönüyorlar

Genellikle İzmirlinin bayram alışverişlerini yaptığı Tarihi Kemeraltı Çarşı'nda ise vatandaşları sadece etiketlere bakabildiğini kaydeden Kemeraltı Hayat Platformu sözcüsü Cem Ceylan da "Esnaf bayram öncesi mutlu değil. Vatandaşın alım gücü yok. İki yıllık bir pandemi sonrası beklentiler yükselmişti ama beklentileri karşılayacak alışveriş yok. Bayram öncesi bir hafta esnafımız için çok önemliydi ama istenilen alışveriş olmadı. Çarşıda bir kabalık var. İnsanlar geleneksel alışkanlıklarıyla çarşıya gelip kendileri, çocukları için alışveriş yapmak istiyor ama etikete bakıp almadan dönüyorlar. Fiyat sorup dönen çok insan var. Çünkü insanlarda alışveriş yapacak ekonomik bir durum yok" ifadelerini kullandı.