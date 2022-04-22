Bayram tatili 9 gün olacak mı? Turizmcinin gözü kulağı bu haberde

Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Bayrama sayısı günler kala vatandaş bayramın 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Turizmci de yetkililerin kararını beklerken, tatilin son anda uzatılmasının ise işe yaramayacağını belirtiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Hafta sonuyla birlikte bayram tatilinin 5 gün olması perşembe ve cuma gününün birleşmesi halinde ise bayram tatili 9 güne çıkabilcek. Bayram tatilinin 9 güne uzatılması noktasında henüz net bir açıklama yapılmadı. Son iki senedir Covit-19 pandemisi nedeniyle zor günler geçiren turizm sektöründe tatilin 9 güne çıkarılması yönünde bir beklenti oluşurken sektör temsilcileri ise bu saatten sonra tatilin uzatılmasının işe yaramayacağını ve ekonominin de düşünülmesi gerektiğini belirtiyor.

Beklenti var ama işe yaramaz

Turizmcilerin ve acentelerin Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını istediğini kaydeden TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, “Sektörde tatilin 9 güne çıkması yönünde bir beklenti var ama bu saatten sonra olmasını beklemiyoruz. Artık olsa bile turizmcinin işine yaramaz. Eğer bu tatil uzatılacaksa bir ay önceden açıklanması gerekirdi. Öyle bir açıklama yapılsaydı satışlar ona göre yapılırdı” diye konuştu.

Bayram nedeniyle rezervasyonların yüzde 70’lere yaklaştığını ve yüzde 90’lara kadar yükseleceğini dile getiren Gencer, “Bayramlar, yılbaşı tatilleri turizmcilerin her zaman dört gözle beklediği, yüksek sayılarda satış yaptığımız günler. O dönemlerden bir tanesi de bu dönem” ifadelerini kullandı.

“Ekonomiyi düşünmeliyiz”

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise “Turizm sektörünün ve vatandaşların tatile ihtiyacı var. İki senemizi pandemi nedeniyle evde kapalı bir şekilde geçirdik. Öngörülen bir 5 günlük bayram tatili var 9 güne uzatmak ne kadar doğru olur? Ekonomiyi de düşünmemiz lazım. Bu konuda devleti yönetenler doğru karar verecektir. 5 günlük bayram tatili güzel bir fırsat. Önemli olan 5 günlük süreçte doluluğu yakalayabilmek” şeklinde konuştu.

Turizmci ümitle yaşıyor

Bayram nedeniyle henüz erken rezervasyon hareketliğinin görülmediğini kaydeden Demir, “Bayrama yaklaşmamız nedeniyle yeni yeni hareket başladı. Sanırım hava durumları da rezervasyonları etkiledi. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta daha çok rezervasyon gelmesini bekliyoruz. Toplum olarak son dakikacı olduk. Önümüzü göremiyoruz. Belki bugünlerde hareket başlar. Ümitle yaşıyoruz. Çeşme olarak belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmayı ümit ediyoruz” dedi.