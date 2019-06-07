Bayramda en çok vapur kullanıldı

İzmir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz olan toplu taşıma araçlarından en çok vapur kullanıldı. Bayram tatilinde çocuklarıyla deniz kenarlarında vakit geçiren aileler, vapurları tercih edince iskelelerde yoğunluk oldu.

Bayramda en çok vapur kullanıldı
07 Haziran 2019 Cuma 09:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce alınan kararla Ramazan Bayramı boyunca metro, tramvay, otobüs ve İZBAN'ın yanı sıra şehir içi ulaşımın sağlandığı vapurlar da ücretsiz oldu. Bayramın son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında vakit geçiren aileler, düzenli vapur yolcularına eklenince iskelelerde yoğunluk oldu. Güvenlik görevlileri, kalabalığa, izdiham olmaması için uyarılarda bulundu. Özellikle Konak Vapur İskelesi'ndeki yolcu kalabalığı dikkat çekti. Çok sayıda yolcu, ilk vapura binemeyip, sonrakini beklemek zorunda kalırken, bazıları da başka ulaşım aracını kullanmak üzere iskeleden ayrıldı.

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