Bayram’da toplu ulaşım 1 kuruş

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı karar uyarınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım araçlarına biniş ücreti 1 Kuruş olacak. Karar, Büyükşehir tarihinde ilk kez alındı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı oturumunda oybirliğiyle alınan karar uyarınca, kentte ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım araçlarına biniş ücreti 1 kuruş olacak. Daha önce dini bayramlarda ve Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 29 Ekim’lerde toplu ulaşım indirimli ya da ücretsiz yapılıyordu.

7.5 dakikada bir sefer

ESHOT ve İZULAŞ’ta tüm hatlarda normal sefer tarifeleri devam edecek. Bayramın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle oluşabilecek yoğunluğa karşı önlem alınacak; yedek araçlar hazır tutulacak. Metroda ve Konak Tramvayı’nda gün boyu 7.5 dakikada bir sefer yapılacak. Karşıyaka Tramvayı’nda ise seferler 10 dakikada bir olacak. İZDENİZ’de iç körfez seferlerinde Pazar tarifesi uygulanacak. Yanı sıra hafta sonuna özel Urla, Mordoğan ve Foça seferleri, ücretli olarak devam edecek.