Bayramda ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak verecek.

Bayramda ücretsiz
09 Ağustos 2019 Cuma 11:06

Uygulama otobüs, raylı sistem ve deniz ulaşımında geçerli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin Kurban Bayramı ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla, bayram süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirecek. ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüsler, metro, tramvay ve banliyö sistemiyle körfez vapurları uygulama kapsamında ücretsiz yolcu taşırken, Baykuş seferleri bayramda da devam edecek.
ESHOT Genel Müdürlüğü'nün mezarlık ziyaretleri için tahsis ettiği toplu taşıma araçları da bayram günleri ücretsiz sefer yapacak. Mezarlıklara çalışacak otobüslerin hareket saatleri ve kalkış noktaları ESHOT web sitesinden (www.eshot.gov.tr) yayımlanacak. İZDENİZ Genel Müdürlüğü de 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasında Urla, Güzelbahçe ile Foça, Mordoğan hatlarında vapur seferleri düzenleyecek.

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