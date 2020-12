Bayrıklı'da can dostlar unutulmadı 

Bayraklı Belediyesi, sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyor.

Can dostları hiçbir zaman sahipsiz bırakmayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında kedi ve köpekler için 5 ton kuru, 250 kutu da yaş mama dağıtımı yaptı. Bu süreçte 3 bin sokak hayvanının da muayenesi gerçekleştirildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, can dostları asla sahipsiz bırakmayacaklarını, imkanlar dahilinde her türlü bakım ve tedavilerinin de yapılacağını söyledi. Başkan Sandal, "Bu konuda hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Sokak hayvanlarına bir kap yem, bir kap su verip, muayene ve tedavilerini yapmak, onları sıcak yuvalara kavuşturmak onlar için öncelikli görevlerimizden. Hepsi bize emanet ve biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.