BBŞT, 500 kişiye kurs veriyor

27. Sanat Yılı'nı geride bırakan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), profesyonel oyunların yanı sıra düzenlediği kurslarla birçok sanatseveri tiyatro ile tanıştırıyor.

BBŞT sahnelerinde çocuk-büyük, genç-yaşlı her yaşa uygun kurs veriliyor. Kurs dönemi 8 aylık bir eğitimi kapsıyor. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı kurslarda tiyatro tarihi, beden eğitimi, ses çalışmaları, oyunculuk teknikleri aktarılıyor. Kursiyerler aldıkları eğitimin yanısıra dönem boyunca çalıştıkları oyunlar ile Kursiyer Oyunları Festivali'nde seyirci karşısına çıkıyor. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi , Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi ve Altındağ Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere üç ayrı sahnede oyunlarını seyirciyle buluşturuyor.

Oyuncu fabrikası gibi

BBŞT'nin uluslararası festivallerde de sahne aldığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornova Belediyesi Şehir Tiyatromuz; Türk Sineması'na, tiyatrosuna, tv dizilerine yıllardır oyuncu yetiştiriyor, yönetmen ve senarist kazandırıyor. Ulusal ve uluslararası festivallerde ilçemizi temsil ediyor. Onların yeteneklerini ortaya çıkaran ve yetiştiren tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. n Pelin Atmaca



