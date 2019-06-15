BBŞT bu yıl da ödülleri topladı

Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri gecesinde Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), “Sessizlik” oyunuyla  Yılın Kadın Oyuncusu  ve Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu olmak üzere iki dalda ödül aldı. 

BBŞT bu yıl da ödülleri topladı
15 Haziran 2019 Cumartesi 11:25

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT); Türk Tiyatrosu’nun en büyük ustaları arasında kabul edilen ve çalışmalarını çok uzun yıllar İzmir’de sürdüren, Prof. Dr. Özdemir Nutku adına verilen “2. Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri” gecesine damgasını vurdu.

Bu yıl ikinci kez verilen Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri’nde BBŞT, Moira Buffini’nin yazdığı, Onur Erdoğan’ın yönettiği “Sessizlik” oyunuyla  Yılın Kadın Oyuncusu, Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu, Yılın Işık Tasarımı, Yılın Yapımı, Yılın Kostüm Tasarımı olmak üzere jüri tarafından 5 dalda ödüle aday gösterildi. BBŞT, Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü Gülin Özkan, Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülünü ise Hakan Taner Yıldırım ile aldı.

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