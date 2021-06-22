YAŞI 72 AMA...
YAŞI 72 AMA...
0
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM!
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM!
0
MÜZİK DÜNYASINDA ERDOĞAN'A TEPKİ!
MÜZİK DÜNYASINDA ERDOĞAN'A TEPKİ!
0
KISKANÇLIK NEDENİ...
KISKANÇLIK NEDENİ...
0

Bebeğiyle denize atlamıştı, tutuklandı!

İzmir’de, bebeğiyle denize atlayan A.K. (21), ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. bebeğin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu belirtildi

Bebeğiyle denize atlamıştı, tutuklandı!
22 Haziran 2021 Salı 08:34

Olay, 17 Haziran'da Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Sahilde bir bankta oturan A.K., kucağındaki 9 aylık kızı G.A.K. ile bir anda denize atladı. Yaşananları gören iki kişi, denize girip A.K. ile G.A.K.'yı karaya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.K. ile G.A.K.'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. A.K., tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı A.K., ifadesinde, eşi G.K. ile kavga ettiklerini, morali bozuk olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., 'Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı. Talihsiz bebeğin ise hastanedeki yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bebeği ile denize atladı #izmir
Önceki Haber
İzmir'de park tartışması kanlı bitti!
Sonraki Haber
İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Alsancak Stadı için son adım
Alsancak Stadı için son adım
0
Kuş Cenneti 39 yıl sonra avcılığa açılmak isteniyor
Kuş Cenneti 39 yıl sonra avcılığa açılmak isteniyor
0
İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
0
İzmir'de park tartışması kanlı bitti!
İzmir'de park tartışması kanlı bitti!
0
İzmir'de bir kişi, kendisini uyaran polisi bıçakladı!
İzmir'de bir kişi, kendisini uyaran polisi bıçakladı!
0
Kılıçdaroğlu İzmir'e geliyor. 4 açılışa katılacak
Kılıçdaroğlu İzmir'e geliyor. 4 açılışa katılacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.