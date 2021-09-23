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Bebekleri korona aşısı ile ilgili İzmir Tabip Odası'ndan açıklama

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün 6 aylık veya 1 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Covid-19 aşısı yapıldığı açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çamlı, “İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi edinmek ve konuyu incelemek adına bir inceleme başlattı” dedi

Bebekleri korona aşısı ile ilgili İzmir Tabip Odası'ndan açıklama
23 Eylül 2021 Perşembe 14:30

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bir televizyon kanalında yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Covid-19 aşısı yapıldığını yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

İzmir Tabip Odası takipçisi olacak


İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu’nun konuya ilişkin incelemelere başladığını kaydeden İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, “Henüz konunun detaylarını bilmiyoruz. Bir televizyon kanalında bir meslektaşımızın bu yönde bir açıklaması var. Konu bu haliyle önemli. İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi edinmek ve konuyu incelemek adına bir inceleme başlattı. Ülkemizde ocak ayından bu yana koronavirüs aşısı yapılıyor. Bu süreçte sağlık çalışanları, hekimler büyük bir özveriyle bu aşılama hizmetlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Sahaya baktığımız zaman aşılama hizmetlerinin güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu konu araştırılması gereken bir konu. İzmir Tabip Odası bu sürecin takipçisi olacak. Bizim şu ana kadar sahada çalışan hekim arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgiye göre aşılamanın güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor” dedi.

Olay netleşmeli


Olayın sorumlularının gereken yaptırımlara maruz kalacağını ifade eden Çamlı, “Söylenenlerin ne ölçüde, ne şekilde, hangi durumlardan kaynaklandığı netleşmeli. Olayın ilk önce bir gerçekliğini ortaya koyalım. Sonra ihmaller, yanlışlar varsa bunların sorumluları mutlaka gereken uygulamalara, yaptırımlara maruz kalacaktır” şeklinde konuştu.

Yan etkilerini söylemek için erken


Çamlı açıklamalarının devamında ise şunları kaydetti: “Henüz belirtilen yaş grubunda çalışması yapılmış bir aşı değil. En son Biontech firması 5 ile 11 yaş arasında faz-3 çalışmalarını tamamladı.  Adı geçen yaş grubunda bir çalışma yok. İleri vadede bir takım yan etkileri ya da olumsuzlukları şu anda olur mu, olmaz mı bunu söyleyemeyiz.”

Etiketler; #izmir #izmir tabip odası #lütfi çamlı #bebeklere aşı #bebeklere kovid aşısı
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