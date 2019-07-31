Bedeli ağır olacak

Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelinde park halindeki araçların camlarına el ilanı ve kartvizit bırakan kişi ve işletmelere karşı harekete geçti. Vatandaşların da yoğun şikayetlerine neden olan sorunla mücadele için, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

Uygulama kapsamında, araçlara reklam amaçlı olarak ilanı ya da kartviziti bırakılan ticari işletmeler tek tek tespit edilecek. Zabıta ekibi tarafından sorumlulara Kabahatler Kanunu'na göre 320 liradan başlayan para cezaları kesilecek, ruhsat denetimleri de yapılacak. Suçun tekrarı halinde, üst sınır 9 bin 898 lira olmak üzere, giderek artan miktarlarda para cezaları verilmeye devam edilecek. Özellikle masaj salonları sıkı takip altına alınacak, gerekli durumlarda Emniyet'e de ihbar yapılacak.

Kararlı mücadele

Sorunla kararlılık ile mücadele edeceklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Bu tür tanıtım faaliyetleri zaten yasak olsa da ne yazık ki giderek yaygınlaşıyor. Bu yolla izinsiz şekilde reklam yapılırken, denetim dışı faaliyetler kolaylaştırılıyor ve vatandaşlarımız açısından da güvenlik tehdidi oluşuyor. Diğer yandan, broşür ve kartvizitlerin yerlere atılması ciddi bir çevre kirliliği yaratıyor. Biz bu sorunla etkin şekilde mücadele edebilmek için özel bir ekip kurduk. Cezaların fazla caydırıcı olmamasına rağmen, bu reklam yolunu tercih edenleri vazgeçirene kadar takiplerinde olacağız. Aynı şekilde sokaklarda ilan ve broşür dağıtılmasına karşı mücadelemiz de yoğun şekilde devam edecek" dedi. n Doğancan Bingöl