Bekir Coşkun’un ilk heykeli Buca’da yükselecek

Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan gazeteci Bekir Coşkun’un adı Buca’da yaşatılacak. Kentin kalbinde yer alan 4 bin metrekarelik görkemli parka duayen gazetecinin adını veren Buca Belediyesi, Türkiye’de ilk kez inşa edilecek Bekir Coşkun heykeliyle de usta kalemin sıcak gülüşünü ölümsüzleştirecek

Buca Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısında oybirliğiyle Menderes Mahallesi’nde yapımı süren dev parka Türk basın tarihine damga vuran Bekir Coşkun’un adının verilmesini kararlaştırdı. Belediye, aynı zamanda parkın içine usta kalemin heykelinin de yapılması için proje hazırladı. Gülüşü ve ilkeli duruşuyla hafızalara kazınan Bekir Coşkun’un heykelinin yapımı için heykeltıraş Derya Ersoy, Ali Yaldır ve Zafer Dağdeviren çalışma başlattı. Kaidesiz haliyle yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olacak heykelde, Bekir Coşkun’un bir sohbet sırasında, sıcak gülümsemesiyle durduğu hali tasvir edildi.

İlk heykeli yapmak bize nasip oldu

Usta gazetecinin ilk heykelini yapmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade eden heykeltıraş Derya Ersoy, “Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Bekir Coşkun’un heykelini yapmamız için bizlere ulaştı. Tasarımlarımızı hazırladık. Bekir Coşkun’u en sıcak haliyle anlatan bir çalışma yapmayı kararlaştırdık. Bekir Coşkun’un ifadesini ve iç ruhunu anlatan bir eser olması için çalışıyoruz. Onun sıcak gülüşünü anlatmaya çalışacağız. Heykelin yanında bir sehpa, not defteri ve kalemi yer alacak. Kendimizi böyle bir çalışmada gördüğümüz için çok şanslı hissediyoruz. Bekir Coşkun gibi bir gazetecinin ilk heykelini yapmak bize nasip oldu” diye konuştu.

Kente nefes aldıracak

Öte yandan, Buca Belediyesi Bekir Coşkun Parkı’nın yapım çalışmalarına hız kattı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında, Menderes Mahallesi’nde yer alan 4 bin metrekarelik arazide, zemin düzeltme çalışmalarının ardından yürüyüş ve araç yollarıyla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Peyzaj düzenlemesinin ardından montajların yapılmasıyla park kullanıma hazır hale gelecek. Kente nefes aldıracak proje kapsamında yürüyüş yolu, oturma alanları, oyun alanı, spor alanı yer alacak. Parkın 2021’in ilk döneminde açılması planlanıyor.