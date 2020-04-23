Belediye Bandosu yollarda

İzmir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yüzüncü yıl kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu ve İzmirli müzik toplulukları üstü açık beş otobüsle İzmir’in sokaklarında dolaştı.

Marşlara İzmirliler de alkışlarla eşlik etti. İzmir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yüzüncü yılı coşkuyla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu ve İzmirli müzik toplulukları, üstü açık beş otobüsle İzmir’in sokaklarında marşlar çalarak dolaştı. Her otobüs ayrı bir rotayı takip ederken İzmirliler balkonlara çıkarak bandoyu alkışladı ve marşlara eşlik etti. 23 Nisan kutlamaları kapsamında önceki gün 21.30’da Haluk Levent de gemiyle Körfez hattı boyunca dolaşarak konser verdi. Üçkuyular’dan kalkan gemi Bostanlı’ya ilerledi. Konser, sosyal medya hesaplarından canlı verilirken İzmirliler balkonlarından konseri izledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de otobüsle İzmir’i dolaşarak İzmirliler ile 23 Nisan’ı kutladı. Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu da eşlik etti.