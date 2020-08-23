Belediye çadırlarına çirkin saldırı

Karşıyaka Belediyesi'nin Mavişehir'de halkın kullanımı için ayrılmasına rağmen TOKİ tarafından satılan rekreasyon alanına gölgelik amaçlı kurduğu çadırlara, sabaha karşı kimliği belirsiz kişilerce saldırıldı.

Çadırı ellerindeki bıçaklarla kesen ve yakmak isteyen kişileri gören ve müdahale eden belediye çalışanı Recep Ali Peker bıçakla yaralandı. Bir kaç yerinden bıçaklanan ve acilen hastanede müdahale edilen Peker'in sağlık durumunun iyi olduğu, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve saldırganları her yerde aradığı kaydedildi. Yaklaşık iki aydır sürdürdükleri haklı mücadelelerinde kirli ellerin devreye girdiğine inandıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Öncelikle saldırıyı görerek müdahale eden arkadaşımıza teşekkür ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu iyi bilinmelidir ki, halkın kullanımı için ayrılmış olmasına rağmen TOKİ tarafından haksızca satılan alanların korunması için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Birilerinin günlerdir sürdürdüğümüz mücadeleden rahatsız olduğunu görmüş olduk" diye konuştu.

Küfredip saldırdılar

Olayı gören ve müdahale etmesi sonrasında bıçaklanan belediye personeli Recep Ali Peker, "İki kişiydiler ve çadırlara zarar vermeye çalışıyorlardı. 'Ne yapıyorsunuz' diye sorduğumda belediyemize küfrederek ve 'Bu çadırları buradan kaldıracaksınız' diyerek üzerime saldırdılar. Boğuşma sırasında beni bacağımdan bıçakla yaralayıp kaçtılar. Yüzlerinde siyah maske vardı" diye konuştu. Telefonla arayıp yardım istediği arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Peker'in bacağına 18 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Başkan Tugay, Peker'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve olayla ilgili bilgi aldı. Saldırıya uğrayan çadırlar, belediye tarafından Karşıyakalıları bilgilendirme amacıyla kuruldu. Tugay'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, Kent Konseyi üyeleri ve partililer de alanda öğleden sonraları nöbet tutuyor.