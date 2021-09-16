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Belediye zam yapmadı, yurt kısa sürede doldu!

Karabağlar Belediyesi'nin “sosyal belediyecilik” yaklaşımı kapsamında hizmete açtığı ve öğrencilerle ailelerin bütçelerini düşünerek bu yıl zam yapmadığı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, kayıtların başlamasından kısa süre sonra doldu

Belediye zam yapmadı, yurt kısa sürede doldu!
16 Eylül 2021 Perşembe 08:55

Üniversitelerin açılacak olmasıyla öğrencilerin barınma sorunu da yine ortaya çıktı. Yurtların yetersiz olması nedeniyle ev kiraları da aşırı pahalandı. Zor durumda olan ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına ise belediyeler yetişmeye çalışıyor. Bu belediyelerden biri de İzmir Karabağlar Belediyesi. Karabağlar Belediyesi Tahsin Yazıcı Mahallesi'ne yaptırdığı yurtta öğrencileri ağırlıyor. Belediye ekonomik kriz nedeniyle ailelerin bütçesini düşündü ve bu yıl zam da yapmadı. Öğrencilere iki öğün yemek imkanını verildiği yurtta, spor salonu bile var.

Belediye yurt ücretlerini bu yıl aylık 1290 lira olarak açıkladı. Belediyenin yurdu ailelerin ilgisi nedeniyle kısa sürede doldu.

 


'Amacımıza ulaştık'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu eğitime destek olma amacıyla yaşama geçirdiklerini belirterek, yoğun talepten mutluluk duyduklarını söyledi. Ailelerin bütçeleri düşünülerek bu yıl ücretlere zam yapılmadığını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda öğrencilerimizin, ailelerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Kayıtlar başlar başlamaz yurdumuza yönelik yoğun talep, amacımıza ulaştığımızın en büyük göstergesi. Aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kayıt yaptıran öğrenciler ve aileleri de, Başkan Selvitopu'na teşekkürlerini ilettiler.


Neler var?

Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki 8 katlı yurt binasında, 3’er kişilik toplam 91 oda ve 1 engelli odası yer alıyor. 274 yatak kapasitesi bulunurken, öğrenciler kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçeden yararlanabiliyor. Güvenlik personeli 24 saat dönüşümlü olarak görev yapıyor. Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu bulunuyor. Ayrıca öğrenciler spor salonu, çamaşırhane ve ütü odasını ücretsiz kullanabiliyor.

Etiketler; #karabağlar belediyesi #öğrenci yurdu #atatürk öğrenci yurdu #belediye yurdu
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